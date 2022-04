Unde ești, Dennis Man? ”A devenit un simplu soldat, nu mai e atacantul imprevizibil”

Dennis Man a făcut ieri din nou un meci slab la Parma, în 0-1 pe teren propriu cu Ascoli în etapa a 35-a din Serie B, partidă în care a jucat primele 68 de minute.

”Ceea ce este surprinzător este lipsa sa de precizie la finalizare: în momentele cheie îi lipsește mereu acea scânteie”, a scris Tuttomercatoweb, care l-a notat cu 5,5.

Tot atât a primit Man și de la localnicii Sport Parma: ”O judecată împărțită în două: apărarea sa este plină de lacune, ofensiva este însă plină de idei și inițiative, deși puține dintre acestea și ajung la destinație”.

Cea mai dură cu ”tricolorul” Parmei a fost Forza Parma, care i-a dat nota 5: ”Mereu gata să primească mingea, Iachini (n.r. - Giuseppe Iachini, antrenorul parmegianilor) l-a transformat însă, poate prea mult, într-un soldat, îndepărtându-l astfel pe Man de atacantul imprevizibil care l-a făcut pe Krause (n.r. - Kyle Krause, patronul clubului) să se îndrăgostească de el în urmă cu un an și jumătate”.

Parma este pe locul 13 (din 20 de echipe), cu trei etape înainte de finalul campionatului, fără emoții la retrogradare dar și fără pretenții la play-off-ul de promovare.

