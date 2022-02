Un tânăr jucător român a debutat în Serie B! Echipa sa este pe locul 2, la egalitate cu liderul Lecce și cu Pisa

Dennis Politic (21 de ani) a debutat aseară pentru Cremonese în egalul de acasă, 0-0 cu Vicenza în etapa a 25-a din Serie B.

Mijlocașul ofensiv născut în Brașov a intrat în minutul 80, dar sfertul de oră, cu tot cu prelungiri, în care a evoluat nu a fost suficient pentru a fi notat în presa italiană.

”Sunt fericit pentru debut, acum voi continua munca, forza Cremo”, a postat Politic, fotbalist care și-a făcut junioratul la Manchester United și din 2015 a fost legitimat la Bolton Wanderers.

A fost indisponibil un an și jumătate din cauza unei accidentări

A avut o accidentare urâtă, care l-a ținut departe de gazon un an și jumătate, dar a revenit cu gol în toamna trecută!

În tur, el a fost împrumutat la Port Vale FC, echipă din League Two, pentru care a marcat 5 goluri și a dat 4 pase decisive în 16 meciuri oficiale.

La Cremonese a ajuns în luna ianuarie și a semnat un contract pe un sezon și jumătate, cu posibilitatea prelungirii pe încă un sezon.

Cremonese este acum pe locul 2, la egalitate de puncte (46) cu liderul Lecce și cu Pisa, echipă la care au evoluat ieri George Pușcaș și Marius Marin în 0-0 cu Parma lui Dennis Man.

Happy to make my debut, the work continues ???????????? #forzacremo https://t.co/lLhdHxNNLd