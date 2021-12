Dennis Politic, decisiv în Cupa Angliei. Și-a calificat echipa în turul trei cu două goluri marcate în doar trei minute

Oaspeții au deschis scorul în minutul 23, prin Leak și păreau că se îndreaptă spre o victorie satisfăcătoare, însă soarta meciului a fost întoarsă cu 15 minute înainte de fluierul final.

În minutul 74, Dennis Politic a fost introdus pe teren în locul lui Amoo și a marcat două goluri în doar trei minute, calificându-și echipa în faza următoare a celebrei competiții.

Prestația internaționalului român de 21 de ani a fost apreciată de presa internațională, iar cei de la vavel.com au scris despre Politic că "introducerea sa pe teren a creat probleme adversarilor". În cele 11 meciuri pe care le-a jucat pentru Port Vale, Dennis a marcat de cinci ori.

???? Politic’s two goals for Port Vale, helping them to a 2-1 win over Burton Albion in the 2nd round of the FA Cup#BWFC #PVFC pic.twitter.com/MY45U38L3O