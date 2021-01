S-a despartit de ea, dar cine se astepta s-o arunce la TOMBERON? Un actor CELEBRU vrea sa scape de orice urma a fostei iubite

Stirea despartirii dintre Ben Affleck (48 de ani) si Ana de Armas (32 de ani) a luat prin surprindere lumea filmului, relatia dintre ei fiind considerata la un moment dat una dintre cele mai sudate, chiar daca si-au inceput legatura sentimentala doar cu un an in urma.

In acest sens, unele surse au vorbit doar despre o despartire temporarara, data de proiectele pe termen scurt ale protagonistilor, Ben si Ana iubindu-se in continuare ca si cum ar fi un cuplu. Totusi, se pare ca presa americana s-a inselat cu privire la acest lucru, iar ruptura dintre Ben Affleck si si Ana de Armas n-a fost atat de amiabila.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck’s residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ