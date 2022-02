Nicolae Stanciu a vorbit despre transferul în China: ”Fotbalul trebuie tratat cu respect”

Internaționalul de 28 de ani a ales calea banilor și a semnat un contract de trei milioane de euro anual, ajungând la o echipă care își propune să devină una dintre cele mai importante din imensa țară asiatică.

Nicolae Stanciu a vorbit despre motivele pentru care a ales transferul în China, explicând că este un mediu în care el se poate dezvolta fotbalistic. Mai mult, acesta a ținut să îi mulțumească unui personaj importamt din cariera sa.

Anamaria Prodan este omul care i-a marcat cariera lui Stanciu. Impresara a stat la baza tuturor transferurilor din cariera sa: FC Vaslui, FCSB, Anderlecht, Sparta Praga, Al Ahli și Slavia Praga.

”Este o nouă provocare în viața mea. Am așteptat un transfer, pentru că am muncit enorm în acești ani. Consider că fotbalul trebuie tratat cu mare respect și seriozitate ca să poți să faci performanță!

Asta am făcut eu și voi face toată viața. Am avut alături aproape toată cariera un manager pe care îl respect și căruia îi multumesc: Anamaria Prodan! Am construit enorm împreună! Le mulțumesc asociaților care au făcut parte din acest transfer.

Și, în China, voi munci enorm ca numele meu și al țării mele să fie acolo sus, unde merităm!”, a spus Nicolae Stanciu, pentru digisport.ro.