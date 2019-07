De ce nu s-a transferat inca niciun fotbalist din nationala U21? "Pentru ca am inceput cu romanismele" Gabriel Chirea despre ce s-a intamplat cu pustii de la U21 dupa Euro

Avem o generatie U21 buna, dar cluburile vor sa obtina bugetul pe 2-3 sezoane printr-un transfer, iar jucatorii vor sa se realizeze pe viata printr-o singura semnatura.

In ciuda unui parcurs foarte bun la Euro 2019, niciun component al nationalei U21 nu s-a transferat inca la vreo echipa de prima mana, iar Mircea Lucescu si Florin Prunea au atras deja atentia ca exista o discrepanta mare intre „oferte” si transferurile efective. "E un lucru ciudat ca, la doua saptamani dupa turneul final in care baietii nostri au reusit o performanta mare, uite ca nu exista niciun fel de oferta oficiala pentru niciun jucator. Acesta este un semn de intrebare pe care mi-l pun eu. Daca era ceva, cred ca pana acum se facea. Majoritatea ar fi trebuit sa se transfere. Sigur ca perioada de transferuri este destul de lunga, mai ales afara, unde campionatele incep mai tarziu. Dar de obicei cluburile mari isi cam fac temele. Unele au transferat in timpul competitiei, ati vazut ca s-au facut transferuri. Nu stiu ce sa zic...", a spus Florin Prunea la Ora exacta in sport.

Cazul lui Ianis Hagi reprezinta un studiu clinic pentru aceasta generatie U21. S-a spus ca a fost dorit insistent de FC Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, FC Sevilla, Standard Liege, Anderlecht, Galatasaray, Genk si Spartak Moscova. Dar zvonurile s-au estompat pe masura ce din partea Barcelonei nu au aparut confirmari, pentru ca apoi fiului patronului de la Viitorul sa-i fie luata fata de Jann-Fiete Arp (Bayern), Julian Brandt si Thorgan Hazard (Dortmund), juniorii Jurgen Ekkelenkamp si Ryan Gravenberch (Ajax), Lucas Ocampos si Joan Jordan (Sevilla), Selim Amallah, Felipe Avenatti si Aleksandar Boljevici (Liege), Michel Vlap si Samir Nasri (Anderlecht) si Dogan Can Davas, Cekdar Orhan si Jimmy Durmaz (Gatalasaray). Lui Spartak Moscova, care ar fi facut o oferta concreta de 8 milioane de euro (!!!) pentru transferul lui Ianis, i s-ar fi cerut 12 milioane de euro (!!!). Rusii i-au transferat deja pe acel post pe Jano Ananidze si Pedro Rocha, iar in lot ii mai au pe Sofiane Hanni (fostul capitan al lui Anderlecht), Georgi Melkadze si Mikhail Ignatov.

Ultimele discutii ar fi cu Genk, campioana Belgiei, care i-a cumparat deja in aceasta vara pe jucatorii de atac Dante Vanzeir, Benjamin Bygren si Stephen Odey, iar in lot ii mai are pe mijlocasii ofensivi Ruslan Malinovski, Jakub Piotrowski, John Paintsil sau Ivan Fiolici. Daca semneaza cu echipa belgiana, pentru Ianis incepe greul, pentru ca nu se duce la o echipa unde are asigurat automat locul de titular si banderola de capitan, asa cum a avut la Viitorul, iar rabdarea, asa cum s-a vazut in cazul transferului la Fiorentina, nu e punctul forte al familiei Hagi. Una peste alta, sentimentul este, daca nu de transfer semiratat, cel putin de dezamagire, din moment ce au fost aruncate in presa nume ca FC Barcelona, Bayern, Dortmund si Ajax, iar mijlocasul ajunge la Genk.

La capitolul portari, Andrei Radu va juca tot la Genoa, unde are sanse mari sa fie din nou titular in Serie A, desi existau sperante ca va fi oprit in lotul lui Inter Milano. Andrei Vlad a devenit titular “pe interventii” la FCSB, iar lui Catalin Cabuz i-a expirat imprumutul la Hermannstadt, dar cel mai probabil va fi rezerva lui Cojocaru la Viitorul sau va fi din nou imprumutat in Liga 1. Cristi Manea a plecat pe cai mari de la CFR Cluj, dar mai are contract cu Apollon Limassol pana in vara anului viitor. Daca nu prinde un transfer rapid, ar trebui sa lupte pentru un post de titular cu experimentatul portughez Joao Pedro (33 ani) si internationalul cipriot Marios Stylianou (26 ani), cel mai probabil urmand sa fie rezerva.

Leicester i-a prelungit contractul lui Alex Pascanu cu inca un an, dar romanul nu poate emite pretentii sa joace prea mult, atata timp cat contracandidatii pe postul sau sunt vedetele Harry Maguire, Jonny Evans si Wes Morgan, iar in lot se mai gasesc Filip Benkovici si Caglar Soyuncu, primul a debutat deja pentru nationala mare a Croatiei, iar al doilea are 24 de selectii pentru Turcia. Ofertele de la FCSB si CFR Cluj au fost primite cu o oarecare reticenta, desi Pascanu are meciuri doar la nivel de campionat U23. Adrian Rus s-a transferat la Videoton, dar ii va avea contracandidati pe post pe Roland Juhasz (capitan, din 2013 la Mol Vidi), Paolo Vinicius (vicecapitan, din 2011 la Mol Vidi), Bence Toth (international maghiar), Attila Mocsi si Akos Elek (un "inchizator" care a fost folosit si fundas central). Cel mai probabil, Rus va juca titular abia peste 1-2 sezoane.

Nedelcearu a fost atat de dorit de AS Roma si Zenit Sankt Petersburg, incat, pe 13 iulie, incepe campionatul in Rusia cu FC Ufa, in ceea ce se anunta un nou sezon in care se va lupta din greu pentru evitarea retrogradarii. Pretul de 1 milion de euro cerut de Sepsi pentru Florin Stefan, unul dintre cei mai constanti jucatori ai echipei de tineret la Euro, a fost considerat exorbitant de patronul FCSB, asa ca el ramane la Sf. Gheorghe. Radu Boboc va fi, cel mai probabil, rezerva lui Mladen la Viitorul, acolo unde Ghita va face cuplu de fundasi centrali cu Tiru, daca Gica Hagi nu ii va prefera pe Leca sau Hodorogea. Ricardo Grigore are noroc cu regula U21, altfel ar fi fost mult si bine rezerva lui Bejan, Klimavicius sau Sin la Dinamo.

Tudor Baluta s-a transferat la Brighton inaintea Europeanului, dar acum trebuie sa isi castige locul in lotul „pescarusilor”, nu doar sa joace in campionatul U23, din moment ce se va lupta cu Davy Propper (international olandez), Beram Kayal (international israelian), Dale Stephens (din 2014 la BHA, peste 180 de meciuri jucate) si Yves Bissouma (international malian). Fiorentina a facut o oferta de 3,5 milioane de euro pentru Florinel Coman, dar Gigi Becali a spus ca vrea 20 de milioane de euro in schimbul lui. Dragos Nedelcu are hartie data de Becali ca se poate transfera pentru 2 milioane de euro, dar nu au aparut oferte, iar in noul sezon va fi rezerva la FCSB pentru Pintilii si Filip. Dennis Man este cotat la maximum 5,5 milioane de euro, dar patronul vrea 40 de milioane ca sa il lase sa plece.



Andrei Ciobanu va fi, cel mai probabil, rezerva sau titular sporadic la Viitorul, Darius Olaru a fost cumparat de FCSB, dar a fost imprumutat pana in iarna la Gaz Metan Medias, iar Vlad Dragomir se pregateste cu Perugia pentru startul noului sezon din Serie B, care se va da pe 23 august. Despre Andrei Ivan s-a spus ca a fost dorit de FCSB, CSU Craiova, Montpellier, Angers, Lokomotiv Moscova si TSKA Moscova, dar se intoarce la FK Krasnodar, ca sa fie rezerva lui Claesson, Wanderson, Namli sau Suleymanov. FK Krasnodar va juca duminica cu Akhmat Groznai, in prima etapa de campionat, iar Ivan, care mai are contract cu rusii pana in mai 2022, nu a facut deloc pregatirea cu echipa. Cel mai probabil va fi din nou imprumutat, asa cum a fost in sezonul trecut la Rapid Viena, unde a jucat doar 15 meciuri ca titular. De Cicaldau s-a scris ca e dorit de Standard Liege, Lille, Lyon, Sassuolo si Sevilla, dar oferte concrete nu au aparut.

Adrian Petre a fost transferat cu 300.000 de euro de Esbjerg, dar danezii au cerut 3 milioane de euro in schimbul sau, cand FCSB a vrut sa il transfere, dupa CE 2019, asa ca interesul s-a atenuat. Esbjerg incepe noua editie de campionat pe 12 iulie, in deplasare, la Midtjylland, asa ca sansele unui transfer pentru atacantul roman sunt reduse. In sfarsit, George Puscas a terminat vacanta la Neversea ca sa se intoarca la Palermo, echipa recent retrogradata in Serie D, dupa ce fosta conducere a fost pusa oficial sub acuzare pentru falsa contabilitate. Acum, atacantul roman trebuie sa isi rezilieze contractul cu sicilienii si sa isi gaseasca rapid un nou angajament, pentru ca Serie A si Serie B vor incepe peste mai putin de 6 saptamani, iar echipele au facut deja grosul transferurilor si se afla in plina pregatire de vara.



Desi jucatorii din nationala U21 spun ca Razvan Marin este un model pentru ei, dupa ce s-a transferat la Standard Liege si si-a castigat treptat, pe parcursul a trei sezoane, un loc in lot, apoi in primul „11”, pentru ca in final sa devina un titular indiscutabil si sa fie transferat de Ajax, semifinalista Champions League, pentru 12,5 milioane de euro, putini au invatat ceva din parcursul calculat si perseverent al mijlocasului. Cluburile vor in continuare sume mult prea mari pentru jucatori inca nerodati, iar fotbalistii se gandesc mai ales sa se realizeze din punct financiar foarte repede, in timp ce latura sportiva este lasata in planul secund. Putini au rabdare sa isi construiasca o cariera pe termen lung, sa lupte in fiecare zi pentru postul lor si sa gandeasca in perspectiva. Daca se rateaza aceasta perioada de mercato, nu ar trebui sa ne facem prea mari sperante nici cu aceasta generatie.