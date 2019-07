TRANSFER URGENT cerut de Petrescu! CFR incearca o mutare care ar putea salva sezonul: titular din nationala U21, dorit la Cluj

Batut in Kazahstan, Petrescu le cere clujenilor sa-l aduca urgent pe Pascanu, titular in nationala de tineret.



Pustiul isi va pune o clauza in contract - sa fie lasat la Jocurile Olimpice.



CFR are o problema cu regula Under 21, iar Petrescu il vrea pe Pascanu. Romanul de la Leicester s-a remarcat la Euro, alaturi de Puscas, Radu si Ianis Hagi. Succesul in fata Angliei l-a facut fericit.



Pascanu a crescut in Anglia, la o ferma de capsuni, unde lucreaza parintii sai.