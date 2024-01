Internaționalul sud-coreean Kwon Chang-hoon a semnat cu Jeonbuk Hyundai Motors, a anunțat echipa antrenată de românul Dan Petrescu.

”Un transfer de necrezut până acum puțin timp s-a întâmplat”, a scris pagina de X (fostul Twitter) Jeonbuk Fan.

Official

Jeonbuk announce the signing of Kwon Chang-hoon who had left Suwon Bluewings. An almost unthinkable transfer not so long ago has happened. #KLeague | #K리그 | #JEO???? https://t.co/ES3KXRG2iU pic.twitter.com/nSANDonFte