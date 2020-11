"Tatarusanu, prinde-o pe asta!" :) Portarul nationalei Romaniei, ironizat in Italia de 'Ibrahimovic'! Videoclipul a devenit viral

Ciprian Tatarusanu a fost luat peste picior de un actor italian.

Ciprian Tatarusanu a aparat poarta Milanului in doua meciuri si deja au aparut ironii la adresa romanului.

Intr-un videoclip realizat de un actor italian care il imita pe Ibrahimovic, romanul este luat peste picior. 'Ibrahimovic' este sunat de impresarul sau, Mino Raiola, cu care poarta o discutie despre introducerea in poarta a lui Antonio Donnarumma, fratele titularului Gigio Donnaruma.

"Tatarusanu, prinde-o pe asta! Nimic, nici macar pe asta nu a prins-o! Scuzati-ma, il antrenez pe Tatarusanu. De 3 zile incearca Zlatan sa-i imbunatateasca prestatiile lui Tatarusanu, dar e in zadar. Tata Pioli (n. r. Stefano Pioli - antrenor Milan), in seara asta il bagam in poarta pe Antonio, fratele lui Gigio (n. r. Donnarumma). Scuze, imi suna telefonul. Alo, Mino! (n. r. Mino Raiola - impresarul lui Zlatan). Da, da, l-am vazut (n. r. pe Tatarusanu). Ca sa stii, am decis ca in seara asta sa apere Antonio (n. r. Donnarumma)", spune actorul in filmuletul devenit viral.

In cele din urma, blocat de o caluza din contractul lui Antonio, Zlatan este fortat sa il sune pe Zizzo Donnarumma, varul fratilor din poarta Milanului.