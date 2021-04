Sumudica, aproape de revenirea in antrenorat! "Am avut doua oferte din zona araba, dar vreau sa raman in Europa!"

Carismaticul antrenor roman a vorbit despre viitorul sau.

Plecat de la Rizespor dupa ce nu a reusit sa redreseze situatia echipei, Sumudica e pregatit sa revina in antrenorat si spune ca a refuzat doua oferte din zona Araba si prefera sa ramana sa antreze in Europa, iar daca exista oferte, chiar in Turcia.

"Dupa ce am plecat de la Rizespor, am avut doua propuneri din Arabia Saudita. Le-am respins pe ambele, pentru ca banii nu sunt o prioritate pentru mine. Eu imi doresc sa raman in Europa. Lucrez cu o companie de management, care are legaturi in Turcia, si m-au intrebat daca imi doresc sa revin acolo. Normal ca imi doresc, Turcia are un campionat atractiv. Vom vedea la finalul sezonului.

Sunt sigur ca voi reveni acolo la un moment dat si voi putea face mai multe. Planul meu e sa merg in Turcia la o echipa care sa lupte pentru Europa. Daca ramaneam la Gaziantep, as fi obtinut un loc de Europa League, dar greseala facuta de mine, cu acele glume, m-a facut sa plec de la o echipa excelenta. Oamenii cu care am lucrat inca ma cauta, pentru ca sunt o persoana amabila, sunt placut si imi apar valorile", a spus Sumudica, pentru Sporx.