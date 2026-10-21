Spaniolii „plâng” și acum după recordul lui Florin Andone în La Liga: „Moment de referință!”

În acea întâlnire, Florin Andone a deschis scorul după doar 9,8 secunde de la fluierul de start, din pasa lui Fede Cartabia, învingându-l pe portarul Xabi Irureta. Reușita românului a reprezentat golul cu numărul 700 înscris pe stadionul El Arcangel și a intrat pe locul al patrulea în clasamentul celor mai rapide goluri din istoria primei ligi spaniole, după cele reușite de Joseba Llorente (7,22 secunde), Seydou Keita (7,6 secunde) și Dario Silva (8,24 secunde).

În analiza partidei din acest weekend, presa iberică a readus în prim-plan confruntarea dintre cele două formații din sezonul 2014-2015, disputată în prima ligă a Spaniei, meci în care atacantul român a scris istorie.

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Florin Andone, în memoria fanilor lui Cordoba

În ciuda reușitei vârfului român, gazdele nu au reușit să obțină victoria în fața unei echipe pe care au învins-o o singură dată pe teren propriu în ultimii 20 de ani.

„Acel meci a lăsat un moment de referință pentru istoria campionatului: Florin Andone, din pasa lui Fede Cartabia, îl învingea pe portarul Xabi Irureta după 9,8 secunde de joc. A fost golul cu numărul 700 marcat pe El Arcangel și s-a situat drept al patrulea cel mai rapid gol din toată istoria Primera Division. Dar nici cu o asemenea execuție încă de la început nu a putut Cordoba să își asigure cele trei puncte, văzându-se egalată într-un duel care a reconfirmat eternul blocaj în fața bascilor”, notează diariocordoba.com.

Florin Andone evoluează acum la Atlético Baleares, echipă din Liga a 4-a spaniolă, la care a ajuns în noiembrie 2024 din poziția de jucător liber de contract. În acest sezon are deja două goluri marcate în două meciuri pentru spanioli.