Situatie ULUITOARE in Cehia! "Oamenii nu stau in izolare! E plin de masini, oameni care se plimba." Stanciu, in carantina in Praga din cauza Covid-19

Desi au mai multe cazuri decat Romania, cehii isi continua un stil de viata apropiat celui de zi cu zi.

3000 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Cehia, cu 1000 mai mult decat la noi in tara. Cu toate acestea, Nicolae Stanciu, jucatorul Slaviei Praga, spune ca oamenii se comporta acolo aproape la fel ca inainte.

Internationalul roman este izolat alaturi de sotia lui in Praga si respecta toate indemnurile autoritatilor:

"Cred ca in acest moment sunt aproape de doua ori mai multe cazuri aici decat in Romania. Dar oamenii nu stau in izolare, supermarketurile sunt pline de oameni, pe strada e plin de masini, oameni care se plimba! Eu, in schimb, sunt cu sotia mea la Praga si respectam toate recomandarile.

Chiar nu stiu unde va duce totul. E foarte greu de spus. Si noua ne este greu fara antrenamente sau meciuri. Asta era placerea noastra si, dintr-o data, a disparut. Eu nu ma pot plange pentru ca stiu ca sunt alti oameni care sufera mai mult decat noi. De aceea, imi doresc sa scapam cat mai repede de acest virus.

Pentru multi oameni sunt sigur ca nimic nu va mai fi ca inainte.", a spus Nicolae Stanciu pentru FRF.

Seriale, rummy si limba ceha

Fotbalistul din echipa nationala a Romaniei a dezvaluit si modul prin care trece mai usor de carantina:

"Imi petrec toata ziua cu sotia, gatim, ne uitam la seriale, jucam rummy si profitam de timpul pe care il avem pentru a invata limba ceha", a mai spus Stanciu.

Islanda - Romania, sanse sa se joace in septembrie

Stanciu spune ca poate fi un avantaj amanarea duelului din semifinalele play-off-ului pentru Euro cu Islanda:

"Cred ca toti il asteptam cu nerabdare. Poate fi un avantaj faptul ca terenul va fi mult mai bun fata de cum ar fi fost in aceasta perioada", a spus Stanciu.

Meciul Islanda - Romania fusese initial reprogramat de pe 26 martie, pe 4 iunie, insa oficialii UEFA iau in calcul amanarea acestuia pana in luna septembrie.

Partida decisiva pentru calificarea la Euro 2021 va fi in direct la PRO TV.