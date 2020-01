"Mama, cand l-am vazut am zis ca-l iau, ca e Maradona!" Becali despre jucatorul cu care credea ca a dat o SUPERLOVITURA! Ce a urmat

Becali regreta si acum ca i-a dat un salariu urias!

Florentin Matei a semnat cu FCSB in urma cu exact un an. Becali il prezenta ca pe o super lovitura. Fotbalistul a avut numai cateva aparitii in tricoul ros-albastrilor, apoi Becali l-a scos din lot. La finalul sezonului precedent, i-a reziliat contractul.

Matei era platit cu 20 000 de euro pe luna! Plecarea dezamagitoare din 2019 n-a fost singura traita de Matei ca stelist. Becali l-a mai concediat o data, in 2011, dupa ce spusese cu cateva lun in urma ca va fi 'Messi al Stelei".

In direct la PRO X, patronul FCSB a dezvaluit ce l-a nemultumit la Matei (26 de ani):

"Mama, cand l-am vazut la Astra, zic: 'Gata, il iau, e Maradona!' Dar el a pacalit fotbalul! Eu acum nu mai fac contracte pe 5 ani. Am ajuns sa stau dupa Stan, sa ii dau bani lui Stan. Trebuia sa zic: 'ia, Stane, 6 luni contract' si gata!", a spus Gigi Becali la PRO X.

Florentin Matei a ajuns in vara din nou la Astra, insa nici aici n-a mai convins. Clubul l-a lasat sa plece liber de contract. Matei a semnat acum cateva zile cu Apollon Limassol (Cipru).