În direct pe PRO ARENA și VOYO, Sevilla a învins-o pe AS Roma în finala Europa League, la loviturile de departajare, după 1-1 în cele 120 de minute, și a demonstrat încă o dată că este „Regina” competiției, cu 7 trofee cucerite.

Primul transfer efectuat de Sevilla în această vară este un jucător român. Robert Răzvan Jalade (18 ani) a impresionat la Damm U19 și a fost cumpărat de campioana din Europa Leaegue.

Fundașul central deține cele mai mult minute bifate la grupa de la academia lui Damm și este considerat un lider al defensivei, dând cel mai bun randament în sistemul cu trei apărători. De asemenea, chiar dacă deține dublă cetățenie, spaniolă și română, puștiul este dornic să joace pentru naționalele pregătite de Emil Săndoi sau Edi Iordănescu, și nu se gândește, deocamdată, la posibilitatea de a o alege pe „Furia Roja”.

