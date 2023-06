Omer Atzili (29 de ani), fotbalist cu cetățenie română care în luna noiembrie a anului trecut s-a retras din naționala Israelului după scandalul sexual în care a fost implicat, s-a transferat de la Maccabi Haifa la Al Ain FC, vicecampioana din Emiratele Arabe Unite.

Mijlocașul ofensiv are un CV extraordinar: campion în Israel în ultimele 5 sezoane (2019 și 2020 cu Maccabi Tel Aviv, 2021, 2022 și 2023 cu Maccabi Haifa), golgheter în Ligat Ha'Al (2022 și 2023), cel mai bun pasator decisiv al campionatului (2021 și 2022), plus fotbalistul israelian al anului (2022 și 2023).

În ultimul sezon, Atzili a impresionat și în grupele Champions League, unde a înscris o ”dublă” în Maccabi Haifa - Juventus Torino 2-0.

Mijlocașul ofensiv din Holon are cetățenie română, pe care o dețin și părinții săi, iar unul dintre bunici este născut chiar în București.

Pentru Atzili nu va fi prima experiență în afara Israelului: el a mai evoluat, fără succes însă, la Granada (La Liga) și APOEL Nicosia (prima ligă din Cipru).

”Sunt foarte mândru că am semnat cu o echipă care a câștigat Liga Campionilor Asiei și a jucat și finala Campionatului Mondial al Cluburilor”, a declarat Omer Atzili, făcând referire la titlul continental din 2003 din AFC Champions League și, respectiv, la finala pierdută în 2018 cu Real Madrid, scor 1-4.

Conform presei din Israel, transferul s-a făcut pentru o sumă de 2 milioane de euro, iar fotbalistul, care a semnat pe doi ani, va primi în primul sezon un salariu de 1,8 milioane de euro.

Clubul Al Ain FC este deținut de șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, actualul președinte al Emiratelor Arabe Unite și conducătorul emiratului Abu Dhabi.

