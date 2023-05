Luana Cotrău, pe numele întreg Luana Andreea Dănescu Cotrău, româncă de 15 ani stabilită cu familia în Norvegia, a fost convocată la naționala Under 16 a țării nordice pentru Turneul de Dezvoltare UEFA care se va desfășura în această lună în Portugalia.

Convocată anterior la categoriile Under 14 și Under 15 ale Norvegiei, tânără fotbalistă, care evoluează pe posturile de mijlocaș ofensiv sau atacant, este legitimată la clubul LSK Kvinner, pentru care deja a debutat la nivel de seniori.

Invitată în urmă cu doi ani la Sport Total FM, la emisiunea ”Fluier Final” a jurnalistului Narcis Drejan, Luana mărturisea în direct, chiar înaintea primei convocări la naționala Norvegiei:

”În Norvegia, există o cultură fantastică a sportului, toți copiii facem sport. Absolut toți! Școala o facem de plăcere, nu e deloc grea, iar după școală mă duc la antrenamente.

”România e țara mea, dar nu puteam refuza Norvegia!”

Sunt tare bucuroasă și abia aștept să joc în naționala Norvegiei. Sincer, România e țara mea, aici m-am născut, aici vin să mănânc sarmale cum îmi face bunica, abia aștept vacanțele de vară să vin să-mi gătească bunica!

Știu că fotbalul feminin din România nu e atât de dezvoltat ca-n Norvegia, dar eu așa gândesc acum, că România e țara mea! Acum, știu sigur că părinții mă ascultă și mă lasă să decid. Nu puteam refuza Norvegia, e o ocazie foarte bună pentru mine!”.

Luana Cotrău, o veritabilă mașină de goluri

Conform site-ului federației de la Oslo, Luana este o veritabilă mașină de goluri la echipele de club: 23 de goluri în 28 de meciuri la Under 13, 32 de goluri în 28 de partide la Under 14, 10 goluri în 8 meciuri la Under 15.

Deși are 15 ani, ea a debutat deja în acest sezon la senioarele lui LSK Kvinner, formație din prima ligă, și are 9 goluri în cele 12 partide jucate la echipa a doua a clubului.

Luana og Tilde er med i J16-troppen som spiller tre landskamper i mai????????????????https://t.co/jZdK6cAOxJ — LSK Kvinner FK (@LSKKvinner) April 28, 2023

Foto: Lokalfotballen / LSK Kvinner