Iosif Rotariu, fostul mare mijlocaș al naționalei și al Stelei, a declarat că nepotul său, Dorin Rotariu, merita să fie în lotul primei reprezentative pentru primele două partide din preliminarii.

Dorin Rotariu activează la Atromitos, în Grecia.

Reprezentativa condusă de Edward Iordănescu a învins în prima etapă a Grupei I în deplasare Andorra (2-0), iar în runda secundă a trecut pe Arena Națională de naționala Belarusului (2-1).

Reproș pentru Edi Iordănescu

Deși s-a aflat pe lista prelimarilă a fotbaliștilor convocați, Dorin Rotariu nu a mai fost păstrat în lotul ulterior nominalizat de selecționer.

Omul care l-a marcat pe Diego Armando Maradona la meciul cu Argentina (1-1) de la Coppa del Mondo și-a susținut discursul.

"Din punct de vedere al faptului că este printre singurii jucători din străinătate care joacă meci de meci, joacă într-un campionat puternic, nu s-a accidentat, are continuitate, are şi experienţă şi o vârsta care-l ajută, eu cred că ar merita şi el să fie convocat la echipa naţională

El a fost, la 20 de ani, unul dintre cei mai promiţători jucători din Europa. Avea 20 de goluri înscrise în Liga 1. Era văzut ca o mare speranţă a fotbalului românesc.

În perioada cât eram secund la echipa naţională, cu domnul Iordănescu, în fiecare săptămâna, începeam de luni şi până vineri să sunăm toţi jucătorii care jucau în străinătate", a declarat Iosif Rotariu, potrivit Orange Sport.

Dorin Rotariu e împrumutat de Ludogorets la Atromitos până pe 30 iunie. În prezent, timișoreanul în vârstă de 27 de ani valorează 500.000 de euro.

Pentru echipa națională stângaciul care s-a consacrat la Dinamo a marcat un gol în 10 partide.

2.5 milioane de euro valora Dorin Rotariu în 2017 - cea mai înaltă cotă de piață atinsă

"Cu siguranță, la calitățile pe care le-a avut și le are și acum, așteptările mele erau mult mai mari. Eu cred că ar fi trebuit să fie unul dintre titularii de la echipa națională pentru că are foarte multe calități. Accidentările l-au oprit cumva, a avut o stagnare. Eu cred în el, e tânăr, are niște calități, are mentalitate acum.

Avea niște execuții, viteză foarte bună. Acum e foarte greu de spus dacă i-aș recomanda să revină în România. Dacă se întoarce, iese golgheterul României, sunt convins de lucrul ăsta. Campionatul e foarte scăzut din punct de vedere valoric și atunci, la calitățile lui, cu siguranță ar fi golgheterul României", afirma Iosif Rotariu, anul trecut, pentru Sport.ro.