Ionuț Chirilă (57 ani) este cunoscut în fotbalul românesc pentru rezultatele excepționale pe care le-a avut la centrelede juniori de la Dinamo și Rapid. Însă, o altă amintire plăcute din cariera sa este calificarea la Campionatul European de Tineret din 1996.

Ionuț Chirilă: „Dacă nu știm să vede ce avem în curte, suntem cretini calificați!”

Antrenorul își amintește că drumul a fost anevoios pentru că a întâmpinat piedici chiar din partea mebrilor Federației Române de Fotbal. Oficialii FRF erau nemulțumiți că Paul Codrea (42 ani) și Lucian Sânmărtean (43 ani) erau în vederile lui Ionuț Chirilă pentru partidele contra unor adversari superiori din punct de vedere fizic.

„Totul pleaca de la nivel de competență. Îți dau un exemplu acum. Eu l-am promovat pe Sânmărtean, care săracul era un firav, la 14 ani, în echipa națională de juniori cu care m-am calificat la Campionatul European după 10 ani de necalificare.

Eu am venit. Știi cum se spune: 'Veni, vidi, vici'. Am venit, am văzut și am învins. În primul an am făcut selecția și imediat m-am calificat. În echipa aia am promovat doi jucători: Paul Codrea și Sânmărtean. Ei erau născuți în 1981 și erau și foarte firavi. Oamenii din Federație erau să mă dea afară: 'Ce facem noi cu pirpiriii ăștia, cu Sânmărtean și Codrea? Noi jucăm cu suedezii și norvegienii, împotriva ălora de 1,90 m. O să ne spulbere!'. Și eu am spus așa: 'Ceea ce au Codrea Paul și Sânmărtean, elementul surpriză și faptul că fac altceva decât crede adversarul, nu se mai face niciodată. Cu asta s-au născut. Ceea ce n-au, forța fizică, se poate lucra. Eu risc cu ei'. Probabil că dacă nu m-aș fi calificat aș fi fost dat afară, dar eu m-au calificat cu ei în teren, gol Alin Stoica cu Azeribaidjan la Ploiești.

Alin Stoica, Mărgăritescu, Paul Codrea și Sânmărtean, linia de mijloc cu care m-am calificat. A trebuit 10 ani ca Sânmărtean să fie văzut jucător. Un jucător calificat cu echipa națională la Campionatul European, cu un an mai mic, nu a fost băgat de nimeni în seamă până a ajuns la 31-32 de ani să joace la Steaua. Cum e posibil așa ceva?! Păi dacă noi nu știm să vedem că avem în curte un jucător calificat la Campionatul European, care este un fel de Hagi, înseamnă că suntem cretini calificați”, a declarat Ionuț Chirilă pentru www.sport.ro.

Ulterior, pariurile lui Ionuț Chirilă au avut o carieră înfloritoare. Paul Codrea a evoluat pentru Genoa, Palermo, Torino, Siena și Bari și a adunat peste 130 de meciuri în Serie A. În timp ce Lucian Sânmărtean a fost „motorul” FCSB-ului la cele două titluri consecutive câștigate, în sezoanele 2013-2014 și 2014-2015, și a mai jucat în cupele europene cu Panathinaikos și FC Vaslui.