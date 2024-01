Reacție vehementă după transferul lui Drăgușin: "N-ai ce să cauți la Bayern! Tuchel habar n-are cine ești"

Radu Drăgușin, sumă la care se pot adăuga alte 5 milioane din bonusuri. De asemenea, Spurs îl va împrumuta la Genoa pe fundașul Djed Spence, londonezii urmând să acopere salariul. Tottenham va plăti 25 de milioane de euro pentru transferul lui, sumă la care se pot adăuga altedin bonusuri. De asemenea,îl va împrumuta la Genoa pe fundașul, londonezii urmând să acopere salariul.

Basarab Panduru: "Suma pentru Drăgușin, din cale afară de mult"

Drăgușin ar urma să semneze un contract până în iunie 2029 și să aibă un salariu anual de 3 milioane de euro, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.





Fostul internațional Basarab Panduru consideră că suma de transfer plătită de Tottenham este "o bombă mondială", în contextul în care Drăgușin devine cel mai scump fotbalist român din istorie.

"Mie mi se pare mult pentru că e român. Nu ne-am întâlnit niciodată cu bombele. Suma asta e o bombă! 25-30 de milioane? Din cale afară de mult! Noi n-am fost obișnuiți cu așa ceva, noi doar băteam câmpii.



Ăla costa 50 de milioane, ăla are 2.000 salariu și îi făceam 50 de milioane clauză de reziliere. Noi băteam câmpii! Acum e o bombă mondială care a căzut. E din cale afară, e mare lucru ca un jucător român să se transfere pe banii ăștia", a spus Basarab Panduru, la Orange Sport. Basarab Panduru: "Nu cred că Drăgușin avea ce să caute la Bayern"

Panduru a comentat ulterior și interesul lui Bayern Munchen pentru Drăgușin. Bavarezii ar fi făcut o ofertă pe ultima sută de metri, însă fundașul român a preferat Tottenham.

Fostul internațional consideră că Drăgușin a procedat corect alegând Tottenham în detrimentul lui Bayern deoarece la campioana din Bundesliga ar fi avut o misiune foarte dificilă pentru un loc în primul 11.

"Nu cred că avea ce să caute la Bayern. Bayern nu caută fundași, în primul rând. Bayern, dacă caută pe cineva, caută un înlocuitor pentru Kim, care e plecat la Cupa Asiei, dar se va întoarce și va fi titular. Îl ai pe Upamecano, care va fi titular lângă Kim. Îl ai pe De Ligt, care nu știm dacă se va recupera într-un timp rapid.

Deci jucători pe care s-au dat 70-80 de milioane, nu ai ce să faci, nu ai cum să joci. Drept dovadă, Bayern îl aduce pe Eric Dier, care e un nimic în momentul ăsta. Are 29 de ani și nu mai juca la Tottenham. Îl aduce doar pentru luna asta și probabil în vară îl va da în altă parte.

Drăgușin vine la Tottenham pentru că acolo sunt mari probleme acum. Romero e accidentat, Van de Ven e accidentat. Ei joacă în centru de ceva meciuri cu doi fundași laterali, Emerson Royal și Davies.

(...) Cred că la Tottenham are mai multe șanse. Plus că dacă te sună Postecoglou, iar Tuchel habar n-are cine ești, nu vorbește cu tine, nu te caută, cred eu că este cel mai bine să te duci unde te sună personal antrenorul. Noi nu presupunem, ci citim. A apărut, am văzut eu", a mai spus Panduru.