Uluire în Bavaria! Cum a reacționat Bayern Munchen după ce Radu Drăgușin a ales Tottenham

Tottenham va plăti 25 de milioane de euro pentru Transferul lui Radu Drăgușin, sumă la care se pot adăuga alte 5 milioane din bonusuri. De asemenea, Spurs îl va împrumuta la Genoa pe fundașul Djed Spence, londonezii urmând să acopere salariul.

Bayern ar fi făcut o ofertă similară celor de la Genoa, iar Drăgușin ar fi avut parte de un salariu mai bun la gruparea bavareză. Totuși, fundașul român a ales să se transfere la Tottenham, având în vedere că își dăduse cuvântul să facă pasul la Londra.

Sky Italia scrie că "Bayern Munchen a rămas uluită după ce Radu Drăgușin a decis inexplicabil să aleagă Tottenham în detrimentul campioanei din Bundesliga".

???? Bayern Munich have been left stunned after Genoa centre-back Radu Dragusin inexplicably decided to choose Tottenham over a move to the Bundesliga Champions. ????‍♂️

(Source: SkyItalia)