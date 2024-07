Răzvan Marin, șanse uriașe să plece de la Cagliari! Italienii au anunțat singura condiție

Presa din Italia scria în urmă cu câteva luni că fotbalistul nu mai face parte din planurile lui Cagliari, iar echipa va căuta să îl vândă.

Italienii au anunțat că Răzvan Marin va pleca de la Cagliari dacă va primi o ofertă

Prestațiile fotbalistului la EURO 2024, unde a reușit să marcheze de două ori, păreau că i-au făcut pe italieni să se răzgândească. Zilele trecute, italienii susțineau că fotbalistul român urmează să fie evaluat de Davide Nicola și, ulterior, i se va decide și viitorul.

Totuși, italienii de la Gazzetta dello Sport au scris că Răzvan Marin o va părăsi pe Cagliari în cazul în care o ofertă va ajunge la adresa clubului.

Se pare că oficialii clubului sunt de părere că nu pot susține salariul lui Răzvan Marin, astfel că sunt șanse destul de mari ca fotbalistul să plece din Sardinia.

3,5 milioane de euro este cota de piață a lui Răzvan Marin, potrivit Transfermarkt.

Contractul lui Răzvan Marin la Cagliari va expira în vara anului următor.

Ce a declarat Răzvan Marin despre experiența de la EURO 2024

Într-un interviu acordat pentru Cronache di Spogliatoio, internaționalul român a vorbit despre performanța tricolorilor realizată la turneul final din Germania, dar și despre obiectivele pe care le are cu echipa națională.

"Am adus o țară întreagă împreună: aceasta este cea mai mare bucurie a EURO 2024. Poate că am câteva regrete… Am fost mereu aproape de obiectiv, dar la momentele cruciale am pierdut meciurile care ne-au costat calificarea.

Când ești acolo, simți presiunea unei țări întregi pe umerii tăi. Trebuia să marchez pentru ei. Când ne-am întors în România, erau aproximativ 400 de fani care ne așteptau. Mulți copii. Și când vezi astfel de lucruri, înseamnă că ai făcut ceva important pentru țara ta.

Obiectivul nostru este clar: să ne calificăm la Cupa Mondială pentru a oferi un semnal de continuitate fotbalului nostru", a povestit Răzvan Marin.