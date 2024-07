Răzvan Marin a vorbit în presa din Italia despre ce a însemnat calificarea României la EURO 2024

După ce s-au calificat la turneul final de pe prima poziție în grupa din preliminarii, tricolorii au reușit să încheie pe prima poziție în grupe și în Germania.

Performanța obținută de selecționata lui Edi Iordănescu la turneul final a ridicat-o două poziții pe România în clasamentul FIFA. Înainte de EURO 2024, România ocupa locul 47, însă, acum, a ajuns pe locul 45, cu 1474.7 puncte, și le-a depășit pe Cehia și Algeria.

Ce a declarat Răzvan Marin despre experiența de la EURO 2024

Într-un interviu acordat pentru Cronache di Spogliatoio, internaționalul român a vorbit despre performanța tricolorilor realizată la turneul final din Germania, dar și despre obiectivele pe care le are cu echipa națională.

"Am adus o țară întreagă împreună: aceasta este cea mai mare bucurie a EURO 2024. Poate că am câteva regrete… Am fost mereu aproape de obiectiv, dar la momentele cruciale am pierdut meciurile care ne-au costat calificarea.

Când ești acolo, simți presiunea unei țări întregi pe umerii tăi. Trebuia să marchez pentru ei. Când ne-am întors în România, erau aproximativ 400 de fani care ne așteptau. Mulți copii. Și când vezi astfel de lucruri, înseamnă că ai făcut ceva important pentru țara ta.

Obiectivul nostru este clar: să ne calificăm la Cupa Mondială pentru a oferi un semnal de continuitate fotbalului nostru", a povestit Răzvan Marin.