Cat de frumoasa este noua iubita a brazilianului Neymar. Fotbalistul i-a dedicat golul din meciul cu Venezuela

Neymar are o noua iubita care arata demential. Tanara care este din Argentina se numeste Emilia Mernes si este actrita, cantareata si fotomodel.

In meciul cu Venezuela de la Copa America, brazilianul a inscris din penalty si i-a dedicat golului iubitei sale. Atacantul Braziliei i-a trimis o inimioara prin intermediul camerelor de filmat.

Starul lui PSG a postat o fotografie cu gestul romantic facut la meci si pe contul de Instagram. Chiar daca n-a etichetat-o pe Emilia, pe motiv ca “nu a fost lasat”, presa tot a reusit sa afle cine i-a furat inima brazilianului.

Emilia are 24 de ani si multe talente. Pe Instagram, tanara este urmarita de peste 2 milioane de fani.

Emilia are o frumusete angelica si apare destul de des nemachiata in fotografii. Este si posesoarea unui corp fara cusur, iar ipostazele in care apare in costum de baie ii aduc doar complimente de la internauti. (vezi GALERIE FOTO)

Fotografii: Getty Images/ Instagram

