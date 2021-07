Faza care face inconjurul lumii! Carlos, ai revenit la FCSB? Gafa care a starnit hohote de ras pe internet

Un pusti din Marea Britanie a facut deliciul internetului dupa ce a comis o eroare cum greu se poate vedea pe terenul de fotbal. Acesta a intervenit salvator, reusind sa retina o minge complicata, din lovitura libera, insa apoi a facut un gest care a starnit amuzamentul internautilor.

Cuprins de ferbra bucuriei, acesta s-a intors sa se bucure cu "fanii" din spatele buturilor, intrand tot cu minge in poarta.

Suporterilor romani, gafa pustiului le-a amintit de Carlos Alberto Fernande, fostul portar al FCSB, cunoscut pentru gafele repetate pe care le-a facut in poarta "ros-albastrilor".

This kid makes an expert save...then carries the ball over the line as he celebrates ???? pic.twitter.com/Kxm4lPMLCl