Hagi a vrut sa intre in direct de ziua lui Ianis, imediat dupa meciul lui Rangers. Cum se simte in Scotia dupa DEZASTRUL nationalei

Gica Hagi s-a impartit intre CFR si Ianis.

S-a uitat mai mult la partida fiului sau de la Liege. Ianis a fost titular la Rangers in ziua in care a implinit 22 de ani. Hagi Sr. spune ca fiul sau are toate motivele sa fie fericit cu felul in care a decurs cariera lui pana acum. La Rangers, Ianis a gasit mediul perfect, crede tatal Hagi.

"Ianis e intr-o echipa foarte buna, Rangers a facut un meci bun, consistent, a castigat si au luat punctele. Mi-a placut sutul lui Ianis de la 30 de metri, a fost aproape. M-am uitat mai mult la Rangers, cu tot respectul pentru Dan Petrescu. Era normal sa-l vad pe Ianis de ziua lui. A facut un meci bun, in nota echipei. Au facut un rezultat bun, a fost si o ploaie de 30 de minute si nu mai era fotbal, trebuia sa lupti. La 22 de ani, sa fii la Rangers, sa fii acolo cu ei... e foarte bine. E intr-o zona buna, intr-un moment foarte bun, e apreciat, respectat. La 22 de ani e la un club atat de mare, atat de bun! Pase de gol are, acum ramane sa si marcheze goluri.

Nu e rolul lui sa marcheze goluri, el trebuie sa dea pase de gol. De aia joaca, da pase de gol, joaca pentru ceilalti. Nici eu nu am fost un golgeter, eu am dat pentru ceilalti. Calitatea lui Ianis e sa dea pase de gol, sa creeze faze, sa faca diferenta, iar din cand in cand sa mai dea si gol. E intr-o zona buna. Ianis e la echipa ideala, poate sa-l faca sa creasca. Ieri am spus ca sunt vizionar, dar acum nu stiu unde o sa ajunga Ianis. Eu cred ca va face o cariera foarte frumoasa. Nu stim cat de mare va fi, dar traim cu speranta. Dintre acesti tineri de la U21, vrem cat mai multi sa-si faca o cariera importanta in Vest", a spus Hagi la Digisport.