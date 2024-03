Radu Drăgușin, sancționat dur de internauți după gafa de la golul lui Fulham. Joc perfect până în minutul 38

În minutul 42 al meciului, Fulham a demarat un atac în viteză, iar Radu Drăgușin și-a pierdut adversarul din marcaj în marginea careului de 16 metri, permițându-i lui Rodrigo Muniz să se demarce și să marcheze din pasa excelentă primită de la Antonee Robinson. A fost 1-0 la pauză.

Deși s-a bucurat de susținerea fanilor încă din prima zi la Tottenham, cârcotașii nu au ratat ocazia de a-l taxa pe român pentru gafa pe care a comis-o.

„S-ar putea să fie cel mai prost fundaș central pe care l-am văzut în viața mea”, a scris pe platforma X un fan la scurt timp după golul încasat de Tottenham.

„Ceva despre Radu Drăgușin. Și-a lăsat omul nemarcat și s-a uitat la minge și la ceilalți cum aleargă”, a reacționat un alt fan.

Golul încasat de Tottenham a căzut cum nu se putea mai rău pentru Radu Drăgușin, care până în minutul 38, potrivit Stadium Astro, câștigase toate cele cinci dueluri pe care le-a avut cu jucătorii de la Fulham.

38' Radu Dragusin has won all 5 of his duels so far (1 ground duel, 4 aerial duel)

Physically dominant, as promised from Genoa#AstroEPL #FULTOT