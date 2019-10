BACK IN BUSINESS! "E talismanul clubului!" Reactia antrenorului de la Reading dupa primul gol al lui Puscas in 11 meciuri

George Puscas a marcat pentru Reading dupa 11 etape de seceta.

Atacantul nationalei a trecut peste ratarea penalty-ului din meciul Romaniei cu Norvegia si si-a regasit pofta de gol. Puscas a marcat pentru Reading in momentul in care echipa sa era condusa 1-0 si a contribuit la rezultatul final al meciului, 2-2.

Romanul a inscris in minutul 30 al partidei, cu o executie plasata, dupa un contraatac al echipei sale. Managerul celor de la Reading, Mark Bowen s-a declarat incantat de prestatia lui Puscas, conform celor de la Getreading.

"Suntem binecuvantati cu atacanti buni. Danny Loader e pe banca si este un tanar atacant de calitate, McCleary poate juca varf, de asemenea, dar Puscas simte golul deoarece se simte ca fiind talismanul clubului.

A trecut printr-o perioada dificila, insa nu a fost frustrat deoarece primeste sanse. Ca si atacant, stie ca lucrurile incep sa functioneze pentru el, iar modul in care a marcat, atat de calm, m-a incantat. Cursele pe care le-a facut in meci si demarcarile in spatele aparatorilor i-au fost rasplatite", a declarat Mark Bowen pentru Getreading la finalul meciului.

Reading ocupa locul 20 in Championship cu 12 puncte obtinute in 13 meciuri jucate. Puscas a jucat in 11 meciuri in campionat si 2 meciuri in EFL Cup, marcand in total 3 goluri.