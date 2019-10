GOOOOOL PUSCAS!!!! Prima reusita in 11 meciuri la Reading dupa COSMARUL de la nationala! Cum a marcat

Scandalul de dupa 1-1 cu Norvegia l-a motivat pe titularul din atacul Romaniei. Puscas s-a intors cu gol la echipa de club. E prima oara cand marcheaza dupa 11 etape de seceta. N-a facut-o din penalty. :)

Puscas a inscris in minutul 30 pentru 1-1 cu o executie plasata dupa un contraatac al lui Reading.

"Sa ii spuna cineva ca toate meciurile noastre sunt transmise la TV", au glumit fanii pe net. Puscas a facut cel mai bun meci al sau in Anglia impotriva lui Cardiff (3-0), cand a marcat o dubla. Jocul de pe 18 august e ultimul in care Reading a fost televizata.



GGGOOOAAALLL!

What a response, George Pușcaș scores his first goal in 11 games to pull #ReadingFC level ????

QPR 1-1 #ReadingFC ⚽️ pic.twitter.com/f16GhMXsb7