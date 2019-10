Lovitura uriasa pentru Puscas! Criticat de toata lumea, atacantul primeste si o veste buna: cota i-a explodat dupa meciul cu Norvegia

George Puscas a intrat in vizorul fanilor dupa ce a ratat penalty-ul cu Norvegia, insa in ciuda acelei ratari importante internationalul roman traverseaza o forma excelenta.

Puscas trece prin cea mai buna perioada a carierei, iar cifrele o arata. Atacantul roman si-a dublat cota in ultimele luni. Site-ul de specialitate tranfermarket.de a actualizat noile cote ale fotbalistilor, iar Puscas costa acum 6 milioane de euro.



Ultima actualizare a cotelor s-a produs in iunie, astfel ca noii parametri au fost stabiliti si in functie de evolutiile lui Puscas la Campionatul European din vara. La turneul din Italia si San Marino, Puscas a fost singurul roman care a prins echipa ideala a turneului.