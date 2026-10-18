Radu Drăgușin (24 de ani) a fost din nou integralist pentru gruparea „viola”, la fel ca în precedentele șase etape din Serie A.

Radu Drăgușin a greșit în Fiorentina - Como 1-3

Fundașul central al naționalei a greșit la golul prin care oaspeții s-au desprins la 3-1.

Drăgușin i-a făcut un marcaj mult prea larg lui Douvikas, în minutul 56, care a înscris fără probleme.