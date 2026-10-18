GALERIE FOTO Printre cei mai slabi! Nota lui Radu Drăgușin după ce a greșit în Fiorentina - Como 1-3

Printre cei mai slabi! Nota lui Radu Drăgușin după ce a greșit în Fiorentina - Como 1-3 Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Fiorentina - Como, duel contând pentru etapa a șaptea din Serie A, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 1-3. 

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Din articol

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost din nou integralist pentru gruparea „viola”, la fel ca în precedentele șase etape din Serie A.  

Radu Drăgușin a greșit în Fiorentina - Como 1-3

Fundașul central al naționalei a greșit la golul prin care oaspeții s-au desprins la 3-1. 

Drăgușin i-a făcut un marcaj mult prea larg lui Douvikas, în minutul 56, care a înscris fără probleme.  

Radu Drăgușin, în Fiorentina - Como 1-3 / Imago Images

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Nota internaționalului român

Pentru evoluția sa, Radu Drăgușin a primit din partea portalului SofaScore nota 6,2.

Doar portarul David De Gea (5,8), fundașul stânga Viery (5,7), aripa stânga Alieu Njie (5,6) și fundașul dreapta Alex Jimenez (6) au primit note mai mici din partea sursei citate. 

Radu Drăgușin a avut doar cinci contribuții defensive în partidă și un procentaj al paselor reușite de 90% (38 din 42). 

Fiorentina rămâne penultima clasată (19 din 20) din Serie A, cu doar patru puncte acumulate. Como a urcat, cel puțin provizoriu, pe poziția a patra cu 14 puncte.

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