"Poate doar in Germania fascista sa mai fie ce a fost in campionatul grec!" Ce spune Razvan Lucescu despre nebunia din ultimul sezon

Razvan Lucescu are buget nelimitat in Grecia, dar nu-i ia pe Budescu si Alibec. In drumul spre Champions League, Lucescu poate da peste CFR, daca Petrescu ia titlul.

Lucescu ramane in Grecia si la anul ca sa castige titlul. Patronul a promis ca ii face toate poftele. N-a adus la Bucuresti si masca pe care a purtat-o dupa victoria din Cupa.

"Patronul a fost extrem de fericit, el este cel care a suferit cel mai tare. Bucuria pe care am trait-o a fost mult mai mare decat ar fi fost normal, a fost ca un titlu pe care l-am castigat impreuna cu cupa", spune Lucescu.

Lui Razvan nu i-a trecut supararea dupa ce a pierdut titlul la masa verde.

"Poate doar in al 2-lea Razboi Mondial in Germania fascista sa se fi intamplat ce s-a intamplat in campionatul grec" , spune Lucescu.