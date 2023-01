Oficialii lui Galatasaray au vorbit despre situația lui Olimpiu Moruțan! Ce se întâmplă cu fotbalistul român 

Fostul fotbalist de la FCSB, transferat de Galatasaray în vara lui 2025, în schimbul a 4.1 milioane de euro. După un sezon slab în tricoul turcilor, Olimpiu Moruțan a fost împrumutat la Pisa, în Serie B, cu care are contract până la sfârșitul sezonului.

Italienii au opțiune de cumpărare, iar Ioan Becali (70 ani), cel care deține firma care îl reprezintă pe fotbalistul român a dezvăluit că ar putea fi transferat definitiv încă din această iarnă. Oficialii Galatei au vorbit însă despre situația jucătorului.

Ce a spus directorul sportiv al lui Galatasaray despre transferul lui Olimpiu Moruțan

Directorul sportiv al Galatei, Cenk Ergun, a vorbit despre situația lui Olimpiu Moruțan, comentând ce se întâmplă cu cei mai importanți fotbaliști ai clubului.

„Până acum nu au făcut o ofertă pentru Moruțan. Se uită la bugetul lor și analizează. Moruțan e important pentru Pisa. Discut cu antrenorul echipei și este mulțumit de el. Dar încă nu am primit nimic oficial.

Dacă Pisa va câștiga Serie B și va promova, va intra în vigoare opțiunea de transfer. E obligatorie. Dacă îmi aduc bine aminte, suma va fi de 5,5 milioane de euro.

Să vedem ce va fi. Împrumutul va continua până la finalul sezonului. Atunci se va face o evaluare și vom vedea ce va fi”, a declarat Ergun conform fanatik.com.tr.

5 milioane de euro este cota lui Olimpiu Moruțan conform Transfermarkt.

4 goluri și 7 assist-uri a reușit jucătorul român în 18 meciuri jucate în acest sezon.

Olimpiu Moruțan, cel mai bun jucător pentru Pisa și România în luna noiembrie

Jocul bun al lui Olimpiu Moruțan s-a soldat cu două premii. Federația Română de Fotbal l-a desemnat tricolorul lunii noiembrie, fiind ales exclusiv de votul suporterilor, ca la câteva zile Pisa să-l onoreze cu aceeași distincție.

„Olimpiu Morutan este jucătorul cu cele mai multe voturi pentru luna noiembrie în cadrul concursului 'Jucătorul lunii' creat în colaborare cu Batini – Incisioni și Digital Printing, partener istoric pentru Pisa Sporting Club”, este comunicatul oficial emis de Pisa.

Olimpiu Moruțan vrea la Campionatul European din 2024

Olimpiu Moruțan își dorește ca evoluțiile bune să fie încununate cu o calificare a echipei naționale la Campionatul European din 2024, unde România urmează să dispute preliminariile cu Androrra, Belarus, Israel, Kosovo și Elveția.

„Am așteptat mult convocarea, voiam să fiu acolo. Știu ce calități am, că pot da mai mult, acum sper să ajut să ne calificăm la EURO. Am avut evoluții bune, dar au fost meciuri amicale, nu pot să trag mari concluzii.

Am vrut doar să demonstrez că pot ajuta echipa națională. Mă bucur pentru acest trofeu, am muncit mult, am demonstrat că meritam, dar este doar un început. Avem mulți jucători talentați, dar mai avem nevoie de muncă, sacrificiu, efort, pentru ca să ajutăm România să se califice. Selecționerul mi-a transmis să nu mă mai uit înapoi, să fiu mereu pregătit pentru convocare.

Noi nu simțim presiune, dar publicul vrea calificări, este normal. Grupa de EURO este dificilă, dar dacă nu facem pași greșiți, suntem atenți, putem să ne calificăm”, a declarat Olimpiu Moruțan pentru FRF TV.