OFICIAL | "Bun venit faimosului Mihai Popescu!" :) Fostul fundas din Stefan cel Mare, prezentat la Hearts

Mihai Popescu (27 de ani) a fost prezentat oficial la Hearts, in liga secunda din Scotia.

Mihai Popescu nu a mai facut parte din planurile lui Cosmin Contra in noul proiect de la Dinamo. Fundasul central a fost imprumutat in a doua parte a sezonului trecut la St. Mirren, in prima liga din Scotia, unde a jucat 21 de meciuri.

Revenit la Dinamo, Contra i-a transmis ca isi poate cauta o noua echipa si Popescu a revenit in Scotia, dar la alta echipa.

Dupa cum www.sport.ro anunta in exclusivitate, Popescu s-a inteles cu Hearts, iar astazi a fost prezentat oficial la noua echipa:

"Bun venit, faimosului Mihai Popescu", a fost anuntul de prezentare al scotienilor.