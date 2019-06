O noua oferta pentru Marius Sumudica! O echipa calificata in Europa League vrea sa-l aduca in aceasta vara

Marius Sumudica se poate intoarce in Turcia.

Antrenorul roman, Marius Sumudica, este liber de contract dupa despartirea de cei de la Al Shabab. Sumudica a declarat ca are mai multe oferte din Romania, Turcia sau Arabia Saudita, iar Prosport anunta ca ultima echipa care il vrea este Gazisehir Gaziantep.

Gaziantep s-a calificat in viitoarea editie a Europa League in urma play-off-ului si are in lot jucatori cunoscuti precum Moussa Sow, Yonathan Del Valla si pe brazilienii Igor si Jefferson.

Sumudica spunea in urma cu cateva zile ca cele mai mari sanse sunt sa se intoarca in Turcia. El mai are oferta din Liga 1 de la Astra.