"Nu sunt deloc multumit!" Primele declaratii ale lui Petrescu dupa INFRANGEREA la debut! Ce spune despre jocul echipei sale cu Gaziantep

Kayserispor a pierdut in deplasarea cu Gaziantep, 2-1.

Dan Petrescu a debutat cu o infrangere pe banca lui Kayserispor, in deplasare la fosta echipa a lui Marius Sumudica.

Gaziantep a deschis scorul in minutul 31, dupa ce Kvrzic a inscris in propria poarta, insa Kayseri a egalat in minutul 61 prin Kolovetsios. Romanul Maxim a inscris golul victoriei pentru Gaziantep, dupa ce a transformat un penalty in minutul 77.

Dan Petrescu a vorbit la conferinta de presa despre infrangerea suferita, declarandu-se nemultumit de modul in care au pierdut, dar fericit pentru cum a aratat echipa in teren.

"Nu sunt deloc multumit de rezultat. Ne-am luptat, am avut personalitatea in teren, dar am pierdut. Cand pierdem, nimeni nu e multumit. Nu ma multumeste infrangerea.

Insa, sunt multumit de prestatia jucatorilor mei. Am reusit o performanta buna pe teren. Nu am putut sa profitam de ocaziile avute, am avut un joc eficient si bun, insa am fost invinsi in cele din urma", a spus Dan Petrescu la conferinta de presa conform Haber Turk.

Kayserispor este pe locul 18 in clasament, cu 16 puncte obtinute in 18 meciuri jucate. De cealalta parte, Gaziantep este pe 3, cu 34 de puncte in 18 meciuri jucate.