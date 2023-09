Cotat la 600.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, fundașul central născut la Dijon, în Franța, mai are contract cu echipa din primul eșalon al Poloniei până la finalul sezonului 2024/25.

Nota primită de Bogdan Racovițan, după ultimul meci al lui Rakow din campionat

În etapa a opta din Ekstraklasa, campionatul Poloniei, Rakow a învins-o acasă pe LKS Lodz, pe stadionul „Miejski Pitkarski Rakow” din Czestochowa.

Boogdan Racovițan nu a fost titular, însă a fost introdus în minutul 59 în locul lui Drachal, iar conform SofaScore, a primit nota 7.7 la finalul celor 90 de minute.

Minute jucate: 31

Goluri: 0

Assist-uri: 0

Degajări: 2

Șuturi blocate: 2

Intercepții: 0

Tackling-uri: 0

Degajări de pe linia porții: 1

Dueluri câștigate: 2

Dueluri aeriene câștigate: 2

Posesie pierdută: 3

Faulturi: 0

Atingeri: 28

Acuratețea paselor: 83%

Pase decisive: 0

Centrări: 0

Șuturi: 0

Dribbling-uri: 1

Bogdan Racovițan are cinci apariții în acest sezon. În afară de partida cu LKS Lodz, fotbalistul român a fost integralist în toate celelalte patru: 3-0 vs. Jagiellonia, 2-2 vs. Warta Poznan, 2-0 vs. Stal Mielec, 2-0 vs. Niepolomice.

Rakow, în această stagiune

După șase etape disputate în primul eșalon al Poloniei, Rakow se situează pe locul patru cu 13 puncte. În consecință, echipa la care evoluează și Bogdan Racovițan a înregistrat patru victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere și se află la trei puncte de liderul Slask.