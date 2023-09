Răzvan Lucescu, ofertă greu de refuzat! Antrenorul român e pe cale să semneze un contract important 

Răzvan Lucescu este unul dintre cei mai apreciați antrenori din istoria PAOK-ului, mai ales că în 2019 a cucerit primul titlu pentru clubul elen după o pauză de 34 de ani! Românul mai are contract cu formația din Salonic până în vara anului următor, până la finalul actualei stagiuni, însă presa din Grecia notează faptul că oamenii din conducerea clubului îi vor oferi prelungirea.

PAOK pregătește prelungirea contractuală pentru Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu și PAOK mai sunt legați sub contract până în vara lui 2024, motiv pentru care conducerea nu va sta pe gânduri în ceea ce privește continuarea colaborării. Jurnaliștii eleni au aflat că, în spatele ușilor închise, se discută despre prelungirea contractuală care îi va fi propusă lui Lucescu junior, pentru cel puțin un an în plus, pentru cel puțin sezonul 2024-2025.

Răzvan Lucescu a mai pregătit-o pe PAOK în perioada 2017-2019, timp în care a cucerit un titlu (2019) și două Cupe ale Greciei (2018 și 2019). După revenirea din vara lui 2021, Lucescu junior are un salariu uriaș în Grecia, circa 1,7 milioane de euro plus bonusuri, remunerația totală ridicându-se la aproximativ 1,85 de milioane de euro.

Răzvan Lucescu s-a întors la PAOK în 2021

Acum, dacă Răzvan Lucescu va dori să plece de la PAOK înainte de încheierea contractului, va trebui să achite 7 milioane de euro. În actualul mandat, început acum trei ani, Răzvan Lucescu a condus echipa în 112 meciuri, înregistrând 58 de victorii, 29 de egaluri și 25 de eșecuri.

În acest moment, PAOK are 6 puncte după trei runde în prima ligă elenă, după startul întrecerii, la trei puncte de liderul Olympiakos.