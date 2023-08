Rakow Czestochowa, campioana Poloniei, la care evoluează Bogdan Racovițan și Deian Sorescu, a pierdut primul meci din play-off-ul Champions League cu FC Copenhaga, și pleacă cu a doua șansă pentru calificarea în grupe înainte de retur.

Unica reușită a meciului a fost un autogol semnat de Bogdan Racovițan. În minutul 9, Mohamed Elyounoussi a vrut să centreze în centrul careului, dar mingea a fost deviată de fundașul român la colțul scurt, iar portarul lui Rakow nu a mai putut să intervină.

Sorescu a început meciul din postura de rezervă, dar a intrat pe teren în minutul 23, în locul lui Jean Carlos Silva, accidentat.

Antwerp a câștigat pe teren propriu cu 1-0 împotriva lui AEK Atena și este cu un pas în grupele Champions League, în timp ce Rangers și PSV au încheiat la egalitate, scor 2-2, după un meci spectaculos.

Bogdan Racovițan sent it to their nets!

Raków Częstochowa 0-1 FC Københavnpic.twitter.com/9XnsXFLSUK