După mai multe săptămâni în care Tottenham și Napoli păreau singurele variante viabile pentru transfer, luni a început un nou episod din telenovela Radu Drăgușin. Sky Germania și La Repubblica, două publicații de calibru din Europa, anunță noi variante pentru fundașul român.

Jurnalistul Florian Plettenberg, de la Sky, anunță că Bayern Munchen a cerut informații despre Radu Drăgușin în ultimele zile și a aflat care ar fi condițiile unui transfer. Este avansată inclusiv o sumă pentru campioana Germaniei: 25 de milioane de euro și bonusuri.

Totuși, Plettenberg adaugă că Tottenham și Napoli rămân "cele mai concrete variante la acest moment".

???? News #Dragusin: FC Bayern has informed about the 21 y/o in the last days. Bosses informed about contract and transfer details.

Possible transfer fee is €25m + bonus payments at this stage.

Been told: Tottenham & Neapel are the most concrete options at this stage.… pic.twitter.com/BooVvQuyIz