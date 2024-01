Dorit de Tottenham și Napoli, Radu Drăgușin a ales! Când este așteptat transferul

Atât Tottenham, cât și Napoli au purtat discuții în ultimele zile cu Genoa pentru transferul lui Radu Drăgușin, însă gruparea londoneză are un avantaj important în cursa pentru semnătura fundașului român.

Cunoscutul jurnalist britanic Ben Jacobs susține că Radu Drăgușin își dorește să joace pentru Tottenham, iar transfereul fundașului român s-ar putea realiza în următoarele zile.

"Spurs a purtat noi discuții pozitive cu Genoa pentru transferul lui Radu Drăgușin. Tottenham continuă să îl evalueze la aproximativ 20 de milioane de lire sterline (n.r - aproximativ 23 de milioane de euro).

Drăgușin vrea să se transfere la Spurs, nu la Napoli, și deja și-a dat acordul pentru transfer. Se speră că transfereul va putea fi oficializat rapid", a transmis Ben Jacobs.

Spurs have held further positive talks with Genoa to sign Radu Drăgușin. They are still sticking to a valuation of around £20m.

Drăgușin wants Spurs not Napoli, and has already agreed terms. Hope remains a deal is wrapped up quickly.???????? pic.twitter.com/Ipc4hG9QZt