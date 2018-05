"Multi spun ca iau droguri, ca exagerez, dar sa tina minte asta!" Reactie INCREDIBILA a lui Razvan Lucescu dupa cucerirea Cupei

Razvan Lucescu a castigat pana la urma un trofeu cu PAOK, Cupa Greciei.

Dupa batalii dure cu AEK si Olympiacos in campionat, Razvan Lucecescu a reusit sa isi rapuna adversarii si sa castige un trofeu cu PAOK - Cupa Greciei. Au fost violente si aseara, insa partida nu a mai fost anulata.

Razvan a tinut sa-si taxeze adversarii, pe ci de la Olympiacos si AEK, dupa ce partidele directe din campionat au fost decise la Comisii.

"Nu imi pasa de Olympiakos si de AEK, eu am incercat sa dau totul in acest an, dar ne-au furat! Multi spun ca iau droguri sau ca exagerez. Le promit ca le voi aminti mereu ca ne-au furat, pot sa ma faca prost. Acela n-a fost fotbal, fotbal a fost azi”.

Razvan Lucescu a cucerit Cupa Greciei la fotbal cu echipa PAOK Salonic, sambata seara, dupa ce a invins-o pe AEK Atena, noua campioana, cu scorul de 2-0, la Atena, intr-o finala marcata de violente intre suporteri.



PAOK s-a impus prin golurile marcate de Vieirinha (65) si Dimitrios Pelkas (90+1), dar echipa din Salonic a avut doi jucatori eliminati, Mauricio (80) si ex-stelistul Fernando Varela (90), in timp ce de la AEK a fost eliminat Ognjen Vranjes (81). PAOK a ratat un penalty in min. 23.

Infruntarile dintre politie si suporterii celor doua echipe au izbucnit in jurul stadionului Olimpic, inaintea cele de-a 76-a finale, dar incidente minore s-au petrecut si in interiorul arenei.



Un cocktail molotov a fost aruncat de ultrasii echipei AEK spre o dubita in care se aflau cinci suporteri ai formatiei PAOK. Potrivit presei locale, doi dintre acestia au fost batuti si au ajuns apoi la spital. Un alt suporteri al echipei din Salonic ar fi fost ranit cu lovituri de cutit.

Nu mai putin de 5.000 de politisti au fost mobilizati in capitala elena pentru a preveni incidentele, care au inceput inca de vineri intre doua grupuri de fani in centrul Atenei, fiind raniti doi politisti.

Pentru a minimiza contactul dintre cele doua rivale, fiecare club a primit cate 17.196 bilete, desi stadionul poate primi 69.618 spectatori.

Campionatul elen a fost suspendat in martie timp de trei saptamani din cauza incidentelor petrecute la meciul dintre PAOK si AEK, la care patronul gruparii din Salonic, Ivan Savvidis, nemultumit de arbitraj, a patruns pe teren cu pistolul la centura, el primind interdictie pe stadioane timp de trei ani.