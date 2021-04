"Mi-a fost rusine!" Confesiunea unuia dintre modelele inchise dupa ce au pozat dezbracate pe balcon! Ce a spus cand a fost deportata

Au aparut noi detalii despre scandalul urias care s-a petrecut in Dubai in urma cu o saptamana.

Mai multe modele au fost arestate dupa ce au pozat nud pe un balcon, incalcand astfel o lege la care cei din Emiratele Arabe Unite tin extrem de mult, fapt ce a declansat furia autoritatilor care chiar le-au bagat in inchisoare pentru cateva zile.

Una dintre fetele care au luat parte la acea sedinta foto, modelul ucrainian Yana Graboschuk in varsta de 27 de ani, a vorbit despre acest eveniment nefericit. Ea a spus ca i-a fost rusine ca s-a ajuns in acel punct si ca a fost nevoita sa ii explice bunicii sale ca a fost inchisa pentru ca a pozat goala in Emiratele Arabe Unite.

"Nu stiu ce sa spun despre asta, cel mai important lucru este ca sunt bine", a spus Yana pentru TSN, citata de Daily Star.

Ea a mai adaugat ca este "jenata si sigura ca a meritat sa fie inchisa" si a dezvaluit ca fetele au fost tratate ca 'niste animale' in inchisoare. De asemenea, conform sursei citate, ea a respins ferm acuzatiile conform carora fetele prezente acolo ar fi fost acolo pentru prostitutie.

"Cand ne-am intors (in Kiev), pur si simplu am vrut sa sarutam pamantul. Pentru mine, fotografiile nud sunt un fel de arta. Da, sunt provocatoare, dar nu sunt vulgare. Niciodata nu mi-am descoperit parti intime ale corpului", a mai explicat tanara.