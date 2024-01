Genoa a încasat 25 de milioane de euro și cinci milioane din bonusuri, plus fundașul Djed Spence de la Spurs, pentru a-l ceda pe Radu Drăgușin, internaționalul român care a făcut furori în acest sezon.

”Merită Radu Drăgușin să fie noul căpitan al naționalei României?” Cititorii Sport.ro au răspuns categoric

Cititorii Sport.ro au răspuns la întrebarea ”Merită Radu Drăgușin să fie noul căpitan al naționalei României?”, din sondajul zilei. Peste 21 de mii de voturi au fost înregistrate.

Așadar, aproximativ 15 mii au răspuns pozitiv la întrebare, în timp ce aproape șase mii au oferit un răspuns negativ. Nicolae Stanciu e liderul din vestiar în acest moment la echipa națională de fotbal a României.

În urma mutării la Spurs, Radu Drăgușin a ajuns cel mai scump român tranfserat din istorie. Tottenham s-a luptat pentru semnătura fundașului central cu Bayern Munchen și Napoli.

Ultimul român înainte de Radu Drăgușin care a fost legitimat la Tottenham Hotspur a fost Vlad Chiricheș în perioada august 2013 - iulie 2015, când FCSB l-a vândut cu 9.5 milioane de euro londonezilor.

Antrenorul lui Drăgușin are planuri mărețe în Premier League: "Suntem în lupta pentru titlu!"

"Dacă v-aș fi spus că nu suntem în cursa pentru titlu, v-ați fi uitat la mine și ați fi spus: 'Haide, Ange!'. Suntem în cursa pentru titlu! Am mai zis-o. Dacă suntem în punctul în care avem șanse, de ce să excludem această posibilitate?

Am trecut printr-o perioadă dificilă, dar am rezistat acolo sus. Am avut patru meciuri în care rezultatele nu au fost cele dorite, însă revenim. Cred că prestațiile noastre din cea mai mare parte a sezonului au fost consistente", a spus Ange Postecoglou, citat de ESPN.