A plecat cu scandal de la CFR Cluj, iar acum a semnat cu marea rivală „U”: „De asta am venit”

La începutul anului trecut, Roger îi anunța pe cei de la CFR Cluj să „rupe” unilateral contractul, supăr că nu fusese inclus de Dan Petrescu pe lista „A” pentru Superliga.

Oficialii clubului s-au apărat atunci susținând că jucătorul era inclus pe alte liste, precum cele pentru Conference League și Cupa României, însă Roger nici n-a vrut să audă și a plecat de la Cluj.

După despărțirea de CFR Cluj, a semnat cu Szentlőrinc SE (Ungaria, 12.02.2023), apoi a renunțat la contractul de acolo pentru a semna cu UTA Arad, până la finalul sezonului. În vara trecută și-a pus semnătura pe o înțelegere cu Al-Taraji, pentru care a adunat nouă mec”iuri, reușind să marcheze patru goluri. A semnat cu „U” Cluj în prima zi a acestui an.

„Am venit să ajut echipa. Am obiectivele mele, dar vreau să ajut echipa și să arăt că sunt profesionist și că sunt pe drumul meu.



E greu să spun ceva acum (n.r. - despre procesul cu CFR Cluj la TAS). Cred că toată lumea din România știe asta. Știe ce s-a întâmplat. Nu vreau să spun nimic. O să decidă FIFA sau acum cred că este la TAS.

Ei știu. Eu am fost profesionist sută la sută. Vreau doar să mă concentrez pe ce am de făcut. Momentul actual e mult mai important pentru mine. Cred că până la jumătate anului se va da o decizie. Acum nu pot spune nimic. Este delicat. E mai bine să aștept decizia TAS și această decizie va spune cine a fost corect și cine are dreptate.

Acesta este obiectivul meu aici (n.r. - să joace în playoff). Când „U” Cluj mi-a făcut oferta am analizat și asta. Am vrut să joc în play-off. Nu este ușor, dar cu calitatea pe care o are echipa putem ajunge acolo. Uniți și concentrați putem ajunge acolo”, a spus Roger, potrivit Prosport.

Ajuns la 26 de ani, Roger este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt.com la suma de 600.000 de euro.