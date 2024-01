Un expert în fotbalul german explică de ce Tottenham a învins-o pe Bayern:  "Drăgușin e un profesionist de mare clasă"

Tottenham a început procesul de recrutare al lui Drăgușin în urmă cu aproximativ șase săptămâni, așa cum a anunțat antrenorul Ange Postecoglou. Londonezii s-au înțeles cu Genoa pentru un transfer de 25 de milioane de euro, la care se pot adăuga alte 5 milioane din bonusuri.

Pe ultima sută de metri, Bayern Munchen a încercat să facă o ofertă similiară celor de la Genoa, însă cu un salariu superior pentru Drăgușin, aproximativ dublu. Totuși, bavarezii s-au lovit de refuzul fundașului, care a respectat cuvântul dat lui Tottenham.

Raphael Honigstein, expert în fotbalul german și jurnalist la The Athletic, a explicat într-un interviu la Sky Sports cum au decurs negocierile și de ce Drăgușin a preferat transferul lui Tottenham în detrimentul celui la Bayern.

"Nu, Drăgușin nu a fost prima opțiune a lui Bayern. Prima opțiune a fost Ronald Araujo, de la Barcelona, dar nu a reușit să îl transfere. Bayern și-a dat seama imediat că Eric Dier este o variantă care poate funcționa, dar apoi a început să caute jucători tineri, de viitor și așa s-a ajuns la Drăgușin. Nu au reușit nici cu el și așa a revenit la Dier.

Depinde pe cine întrebați de la Bayern. Thomas Tuchel e un mare fan al lui Dier, probabil el a crezut mai mult în Dier decât alte persoane din club, care ar fi preferat variante de lungă durată, cum ar fi Drăgușin, un jucător de 21 de ani.

Bayern i-a oferit mulți bani lui Drăgușin și nu a fost plăcut pentru ei că au fost refuzați, însă oferta lor a venit târziu. Trebuie să înțelegem motivele din spatele acestei alegeri. Drăgușin a vrut să aibă anumite garanții că va juca, iar Ange Postecoglou s-a gândit mult timp la el.

Visul lui Drăgușin a fost să joace în Premier League, a acceptat oferta de la Tottenham, iar în ultimul moment a venit oferta de la Bayern. Cred că acest lucru reflectă caracterul jucătorului, care rămâne la decizia inițială și la cuvântul dat, chiar dacă pierde mulți bani, având în vedere că Bayern oferea un salariu mai mare.

Un motiv pentru care Bayern a fost interesată de Drăgușin era acela că avea informații că este un profesionist desăvârșit. Faptul că nu a reușit să îl transfere demonstrează asta. Spurs a transferat un profesionist de mare clasă", a spus Raphael Honigstein, la Sky Sports.

Was Radu Dragusin the first choice for Bayern Munich? ???? pic.twitter.com/sNupZvuaw0