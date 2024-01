Lupta finală! Radu Drăgușin, așteptat să dea răspunsul în următoarele ore. Ultimele detalii

Cunoscutul jurnalist italian Fabrizion Romano scrie că Drăgușin urmează să ofere un răspuns în orele următoare.

„Radu Drăguțin își va decide viitorul club în curând. Are de ale între Bayern și Spurs!

Ore cruciale pentru apărătorul român, în timp ce Spurs s-a înțeles cu Genova, FC Bayern a trimis astăzi o ofertă oficială...

Taxă de 25 milioane de euro, 5 milioane bonusuri și împrumutul lui Spence de la Spurs. Pachet puțin mai mare decât oferta de 30 de milioane de euro de la FC Bayern.

Tottenham speră că Drăgușin va accepta să semneze, după ce s-au înțeles cu românul în urmă cu 10 zile... dar Bayern a intrat puternic pe fir.

Ce club ar trebui să aleagă Drăgușin?”, a scris Fabrizio Româno pe rețelele de socializare.

2 goluri a marcat Drăgușin în acest sezon, în 22 de meciuri pentru Genoa.

1 dată a fost driblat apărătorul român în această stagiune de Serie A.

93,8% din tackling-urile lui Drăgușin au fost reușite.

1 cartonaș galben a primit fundașul central în acest sezon.

Radu Drăgușin poate intra direct titular la Bayern

Radu Drăgușin ar fi primul jucător român care îmbracă tricoul lui Bayern Munchen, un club instituție în Europa, cu 33 de titluri naționale și șase trofee UEFA Champions League. Pe deasupra, Drăgușin ar ajunge în Bavaria într-un moment prielnic!

Bayern are în acest moment patru fundași centrali de meserie, pe Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Kim Min-jae și Tarek Buchmann. Upamecano și Kim Min-jae formează, de regulă, cuplul de titulari în centrul defensivei, dar sud-coreeanul va pleca la Cupa Asiei, care se va desfășura între 12 ianuarie și 10 februarie. În plus, De Ligt, transferat de la Juventus, are mari probleme cu accidentările.

De altfel, Sergiu Radu, fost internațional român cu 69 de meciuri și 18 goluri în Bundesliga, a declarat în exclusivitate pentru sport.ro că Drăgușin ar putea juca titular la Bayern! „Eu zic că are calitatea sa joace titular. Matthijs de Ligt nu a prea jucat, iar Upamecano are probleme pe faza de construcție. Kim Min-jae mie nu-mi place deloc. Cam limitat, robot, nu vede să paseze între linii, nu are creativitate. Ezită să paseze direct și îi pune în dificultate pe mijlocași.

Drăgușin are forță, anticipație și inteligență în joc. Are o lovitură bună de cap, iese cu mingea la picior din apărare. E cel mai bun produs al fotbalului românesc în ultimii 10 ani”, a zis Sergiu Radu.