Lovitura pregatita PE SILENT de Craiova! Aduc un jucator de la New York, cu selectii in nationala Germaniei! Anunt de ultima ora

Primul transfer important al lui Piturca din aceasta iarna poate fi o surpriza totala pentru fanii olteni.

3minute.net scrie ca CS Universitatea negociaza cu Andreas Ivan. Fost international german U19, Ivan are doua aparitii in nationala U21 a Romaniei. Ajuns acum la 24 de ani, Ivan a jucat ultima oara in MLS pentru New York Red Bulls. Ivan a fost format la Stuttgart si Karlsruher, iar la seniori a debutat in tricoul lui Stuttgarter Kickers. Acum, Ivan e liber de contract si ar vrea sa vina in Romania.

Nascut la Pitesti, Ivan n-a jucat pentru niciun club din Romania. Ambele sale selectii la U21 au venit in 2015.

La New York Red Bulls, Andreas Ivan are 21 de meciuri si un gol marcat. Mijlocasul de banda n-a mai jucat din august.