Fostii jucatori de la Craiova si Pandurii organizeaza un meci caritabil! Pentru ce vor sa stranga bani cele doua echipa

Cele doua echipe de old boys incearca sa ajute Centrul de Transfuzie Sanguina din Tg. Jiu.

Pandurii Tg. Jiu Old Boys si Universitatea Craiova Maxima Old Boys vor juca intr-un meci caritabil, joi, 19 decembrie, ora 13.30, in sala de sport a Colegiului Economic “Virgil Madgearu” din Tg. Jiu. Banii stransi vor merge catre Asociatia “Glasul Sufletului” pentru achizitia unui hemomixer necesar la Centrul de Transfuzie Sanguina Gorj. Aportul unui bilet va fi de 15 lei, iar toata suma va fi donata. Fostii fotbalisti vor sa indemne publicul sa mearga sa doneze sange, pentru ca Centrul de Transfuzie Sanguina din Tg. Jiu traverseaza de mai multi ani o criza prelungita, din cauza numarului tot mai mic de donatori, desi au fost initiate periodic actiuni de constientizare a publicului, au fost organizate campanii de promovare a activitatii de donare de sange, iar institutiile publice din zona si-au mobilizat angajatii.

Pentru cele doua echipe vor evolua fosti mari sportivi ai Universitatii Craiova si ai Pandurilor, cum sunt Silviu Lung, Sorin Cartu, Nicolae Negrila, Aurel Beldeanu, Nicolae Ungureanu, Costica Donose, Aurel Ticleanu, Emil Sandoi si Mircea Irimescu, dar si Dorian Gugu, Nelu si Doru Mihut, Sergiu Gaman si Jony Bonculescu.