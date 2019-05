Ionut Radu, interventie INCREDIBILA! Romanul o mentine pe Genoa in lupta pentru salvare! Fanii l-au aplaudat in picioare! VIDEO

Genoa a terminat la egalitate partida cu Cagliari, scor 1-1.

Ionut Radu continua lupta pentru supravietuire in Serie A. Capitanul nationalei de tineret a contribuit din plin la egalul obtinut de echipa sa pe teren propriu, contra lui Cagliari.

La scorul de 1-0 pentru oaspeti, Radu a avut o interventie impresionanta, iar fanii lui Genoa l-au aplaudat in picioare pe internationalul roman.

Genoa a reusit sa egaleze in minutul 89, din penalty, si spera ca va juca si in sezonul viitor in Serie A. Cu o etapa inainte de final, echipa lui Ionut Radu ocupa locul 17, primul deasupra liniei retrogradarii, cu 37 de puncte, cu doua peste Empoli. In ultima etapa, Genoa joaca cu Fiorentina, in timp ce Empoli o intalneste pe Torino.

VIDEO CU PARADA LUI IONUT RADU