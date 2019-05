Ionut Radu, scos la vanzare. Cu tot cu club! Patronul lui Genoa, unul dintre bogatii Italiei, a anuntat ca vinde echipa

Genoa, a carui infiintare a avut loc in anul 1893, fiind unul dintre cele mai vechi cluburi de fotbal din Italia, a anuntat, marti, ca este de vanzare.

"Un mandat de consiliere pentru vanzarea clubului a fost acordat Assietta S.p.A, un cabinet de consultanta specializat in finantele companiilor", a transmis formatia genoveza, aflata din 2003 in proprietatea omului de afaceri italian Enrico Preziosi.

Pentru a definitiva vanzarea clubului Genoa, la care evolueaza si capitanul selectionatei de tineret a Romaniei, portarul Ionut Radu, firma de consultanta va colabora cu un specialist "cu profil international".

Genoa, ocupanta locului 17 in Serie A cu doua etape inainte de final, are in palmares noua titluri de campioana a Italiei, ultimul fiind castigat 1924.

Se bat pentru salvarea de la retrogradare

Cu doua etape inaintea finalului de sezon din Italia, Genoa e la un singur punct de retrogradare. Genoa si Empoli dau o batalie de la distanta. Echipa lui Ionut Radu mai are de jucat impotriva celor de la Cagliari si a toscanilor de la Fiorentina, in timp ce Empoli se va duela cu Torino si Inter Milano.

